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Ankara hava durumu 26 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (26.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %82

Nem en düşük %36

Rüzgar kuzey-batı yönünden 18 km/sa

Ankara'da gün boyu hava çok bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-26-mayis.jpg

26 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-004.jpg

26, 27, 28, 29, 30 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-006.jpg

gazeteilksayfa.com

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