Ankara hava durumu 26 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (26.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %36
Rüzgar kuzey-batı yönünden 18 km/sa
Ankara'da gün boyu hava çok bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
26 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
26, 27, 28, 29, 30 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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