Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %16
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
26 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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