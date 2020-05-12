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Ankara hava durumu 26 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %16

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-049.jpg

26 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-303.jpg

26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-313.jpg

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