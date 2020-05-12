Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 14 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %59
Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
26 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
26 Nisan, 27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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