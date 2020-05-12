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Ankara hava durumu 26 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %59

Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-025.jpg

26 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-279.jpg

26 Nisan, 27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-288.jpg

gazeteilksayfa.com

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