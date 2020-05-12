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Ankara hava durumu 27 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %15

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-27-agust.jpg

27 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-082.jpg

27, 28, 29, 30 ve 31 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-083.jpg

gazeteilksayfa.com

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