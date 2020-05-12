Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 34 derece
En düşük hava sıcaklığı 20 derece
Nem en yüksek %52
Nem en düşük %19
Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
27 Ağustos, 28 Ağustos, 29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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