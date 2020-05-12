  • BIST 1.447,790
  • Altın 486,88
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara hava durumu 27 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.08.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.08.2021)

ekran-alintisi.jpg5-015.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 34 derece

En düşük hava sıcaklığı 20 derece

Nem en yüksek %52

Nem en düşük %19

Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

27 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg6-017.jpg

27 Ağustos, 28 Ağustos, 29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg7-007.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esenboğa'da jeotermal kaynak aranacak27 Ağustos 2021 Cuma 02:30
  • Sultan Alparslan kimdir? Malazgirt Savaşı nasıl kazanıldı?26 Ağustos 2021 Perşembe 14:04
  • Ahilik geleceğe açılan penceredir26 Ağustos 2021 Perşembe 02:00
  • 7 gözlü köprüye onarım26 Ağustos 2021 Perşembe 01:30
  • Türkiye aşı haritası 26 Ağustos 202125 Ağustos 2021 Çarşamba 12:51
  • 20 bin lavanta bir arada25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
  • Didem Arslan Yılmaz ne dedi?25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:05
  • Diyanet Bir-Sen'den Kadro Talebi25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36
  • Fuar alanı için destek istedi25 Ağustos 2021 Çarşamba 01:30
  • Başkent Ankara’daki Tarihi Hamamlar!24 Ağustos 2021 Salı 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti