Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %45
Rüzgar Güneydoğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
27, 28, 29, 30 ve 31 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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