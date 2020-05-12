Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 25 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %59
Nem en düşük %26
Rüzgar Güney-Batı yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
27, 28, 29, 30 ve 31 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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