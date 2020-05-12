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Ankara hava durumu 27 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %62

Nem en düşük %27

Rüzgar Güneybatı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

27 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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27 Eylül, 28 Eylül, 29 Eylül, 30 Eylül, 01 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

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