Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %40
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
27, 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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