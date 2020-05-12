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Ankara hava durumu 27 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı -2 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %40

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-27-kasim.jpg

27 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-160.jpg

27, 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-164.jpg

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