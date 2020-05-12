Ankara hava durumu 27 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (27.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %23
Rüzgar güney-batı yönünden 23 km/sa
Ankara'da gün boyu hava çok bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
27 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
27, 28, 29, 30, 31 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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