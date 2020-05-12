  • BIST 104.520
  • Altın 371,894
  • Dolar 6,7690
  • Euro 7,4165
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Ankara hava durumu 27 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (27.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %23

Rüzgar güney-batı yönünden 23 km/sa

Ankara'da gün boyu hava çok bulutlu ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-27-mayis.jpg

27 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-005.jpg

27, 28, 29, 30, 31 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-007.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bayramda nelerden mahrum kaldık?26 Mayıs 2020 Salı 10:45
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...26 Mayıs 2020 Salı 09:10
  • COVİD-19 hedeflerinden birine ulaştı!26 Mayıs 2020 Salı 00:30
  • Doğu Türkistan’ın Bayramı26 Mayıs 2020 Salı 00:06
  • Finlandiya'da öğretmen olmak 225 Mayıs 2020 Pazartesi 15:18
  • Nerede o eski…25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:35
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Mayıs 2020 - ASKİ25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:09
  • Bayramın 1. Günü 65 yaş parklarda24 Mayıs 2020 Pazar 19:43
  • Bayram Namazı vaktinde ne yapılmalı? Duha Namazı nasıl kılınır?23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35
  • Evde baklava yapmak, Evde baklava nasıl yapılır?23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti