Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %50
Nem en düşük %21
Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs, 31 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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