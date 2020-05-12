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Ankara hava durumu 27 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %50

Nem en düşük %21

Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-050.jpg

27 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-304.jpg

27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs, 31 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-314.jpg

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