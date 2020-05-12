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Ankara hava durumu 27 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 20 derece

En düşük hava sıcaklığı 7 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %36

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-026.jpg

27 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

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27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-289.jpg

gazeteilksayfa.com

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