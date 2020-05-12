Ankara hava durumu 27 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 34 derece
En düşük hava sıcaklığı 21 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %16
Rüzgar Batı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
27 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
27, 28, 29, 30 ve 31 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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