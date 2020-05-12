Ankara hava durumu 28 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %67
Nem en düşük %17
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
28 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
28, 29, 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül 2020 Ankara hava durumu;
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