  • BIST 1.110
  • Altın 460,690
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7054
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Ankara hava durumu 28 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %67

Nem en düşük %17

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-28-agus.jpg

28 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-083.jpg

28, 29, 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-084.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siteler'in başı korsanlarla dertte28 Ağustos 2020 Cuma 04:04
  • Ulus'tan Kızılay'a dış cephe düzenlemesi28 Ağustos 2020 Cuma 03:03
  • Mobilya Çalışanları koronaya karşı bilinçlendiriliyor28 Ağustos 2020 Cuma 02:02
  • Denemeden almayın28 Ağustos 2020 Cuma 01:01
  • 500 Yıl Önceden Adaletin Tanımı28 Ağustos 2020 Cuma 00:33
  • Yalandan Kaçınmak, Doğru Sözlü Olmak28 Ağustos 2020 Cuma 00:05
  • Yeni Navtex ilanı ile Oruç Reis’in görev süresi uzatıldı27 Ağustos 2020 Perşembe 14:38
  • 28 Ağustos 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!27 Ağustos 2020 Perşembe 12:49
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...27 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
  • Binada KORONA var dikkat!27 Ağustos 2020 Perşembe 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti