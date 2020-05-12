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Ankara hava durumu 28 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.12.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.12.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %44

Rüzgar Güney yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-021.jpg

28 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-187.jpg

28, 29, 30, 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-190.jpg

gazeteilksayfa.com

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