Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %33
Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 3 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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