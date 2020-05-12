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Ankara hava durumu 28 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.10.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 17 derece

En düşük hava sıcaklığı 7 derece

Nem en yüksek %80

Nem en düşük %33

Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 3 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

28 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

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28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-durumu-004.jpg

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