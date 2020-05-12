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Ankara hava durumu 28 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %20

Rüzgar Batı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-28-eylul.jpg

28 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-107.jpg

28, 29, 30 Eylül ve 1, 2 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-109.jpg

gazeteilksayfa.com

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