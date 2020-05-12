Ankara hava durumu 28 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %73
Nem en düşük %24
Rüzgar kuzey-doğu yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
28 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
28, 29, 30 Haziran ve 1, 2 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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