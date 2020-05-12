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Ankara hava durumu 28 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %73

Nem en düşük %24

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-28-haziran.jpg

28 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-038.jpg

28, 29, 30 Haziran ve 1, 2 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-039.jpg

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