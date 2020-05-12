Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 30 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %36
Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÜNEŞ) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran, 01 Temmuz, 02 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.