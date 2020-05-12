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Ankara hava durumu 28 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.06.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %36

Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÜNEŞ) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

28 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

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28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran, 01 Temmuz, 02 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;

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