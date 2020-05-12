Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %43
Rüzgar Batı yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
28 Mart, 29 Mart, 30 Mart, 31 Mart 2021 ve 1 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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