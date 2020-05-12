Ankara hava durumu 28 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (28.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 23 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %27
Rüzgar kuzey-batı yönünden 17 km/sa
Ankara'da hava gün boyu çok bulutlu olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
28 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
28, 29, 30, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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