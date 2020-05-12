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Ankara hava durumu 28 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (28.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %27

Rüzgar kuzey-batı yönünden 17 km/sa

Ankara'da hava gün boyu çok bulutlu olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-28-mayis.jpg

28 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-006.jpg

28, 29, 30, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-008.jpg

gazeteilksayfa.com

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