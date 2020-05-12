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Ankara hava durumu 28 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %58

Nem en düşük %19

Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-051.jpg

28 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-305.jpg

28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs, 31 Mayıs, 1 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-315.jpg

gazeteilksayfa.com

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