Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 25 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %63
Nem en düşük %26
Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.