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Ankara hava durumu 28 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %63

Nem en düşük %26

Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-027.jpg

28 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-281.jpg

28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-290.jpg

gazeteilksayfa.com

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