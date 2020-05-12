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Ankara hava durumu 28 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 21 derece

Nem en yüksek %68

Nem en düşük %23

Rüzgar Kuzet-Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-28-tem.jpg

28 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-057.jpg

28, 29, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-058.jpg

gazeteilksayfa.com

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