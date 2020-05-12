Ankara hava durumu 28 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 21 derece
Nem en yüksek %68
Nem en düşük %23
Rüzgar Kuzet-Batı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
28 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
28, 29, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
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