Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 36 derece
En düşük hava sıcaklığı 21 derece
Nem en yüksek %42
Nem en düşük %14
Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos, 01 Eylül, 02 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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