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Ankara hava durumu 29 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 20 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %73

Nem en düşük %40

Rüzgar Batı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara--hava-29-ekim.jpg

29 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-135.jpg

29, 30, 31 Ekim ve 1, 2 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-138.jpg

gazeteilksayfa.com

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