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Ankara hava durumu 29 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.10.2021)

ankara-hava-durumu-019.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %51

Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

29 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-durumu-tahmini-025.JPG

29 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-durumu-005.jpg

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