Ankara hava durumu 29 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 23 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %39
Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu ) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Eylül, 30 Eylül, 01 Eylül, 02 Ekim, 03 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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