Ankara hava durumu 29 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %26
Rüzgar kuzey-batı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
29 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
29, 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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