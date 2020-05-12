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Ankara hava durumu 29 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.06.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %83

Nem en düşük %22

Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

29 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

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29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz, 02 Temmuz, 03 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;

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gazeteilksayfa.com

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