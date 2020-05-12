Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %22
Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz, 02 Temmuz, 03 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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