Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %71
Nem en düşük %29
Rüzgar Doğu yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
29, 30 Kasım ve 1, 2, 3 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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