Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 20 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %51
Nem en düşük %43
Rüzgar Güney yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Kasım, 30 Kasım, 1 Aralık, 2 Aralık, 3 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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