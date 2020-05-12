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Ankara hava durumu 29 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %83

Nem en düşük %45

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-001.jpg

29 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-255.jpg

29 Mart, 30 Mart, 31 Mart 2021 ve 1 Nisan, 2 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-264.jpg

gazeteilksayfa.com

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