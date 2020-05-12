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Ankara hava durumu 29 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (29.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 16 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %42

Rüzgar kuzey-batı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava 09.00 - 12.00 arası hafif sağanak yağışlı, günün diğer saatlerinde hava parçalı bulutlu olaması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-29-mayis.jpg

29 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-007.jpg

29, 30, 31 Mayıs ve 1, 2 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-009.jpg

gazeteilksayfa.com

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