Ankara hava durumu 29 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (29.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %42
Rüzgar kuzey-batı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava 09.00 - 12.00 arası hafif sağanak yağışlı, günün diğer saatlerinde hava parçalı bulutlu olaması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
29 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
29, 30, 31 Mayıs ve 1, 2 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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