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Ankara hava durumu 29 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %61

Nem en düşük %26

Rüzgar Batı yönünden 27 km/sa

Ankara'da bugün hava (Rüzgarlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-028.jpg

29 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-282.jpg

29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-291.jpg

gazeteilksayfa.com

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