Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 3 derece
En düşük hava sıcaklığı -5 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %40
Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat, 2 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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