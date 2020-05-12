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Ankara hava durumu 29 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %69

Nem en düşük %21

Rüzgar Kuzey yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-29-temm.jpg

29 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-058.jpg

29, 30, 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-059.jpg

gazeteilksayfa.com

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