Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %57
Nem en düşük %15
Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Haziran, 30 Temmuz, 31 Temmuz, 01 Ağustos, 02 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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