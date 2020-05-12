  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Ankara hava durumu 3 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.12.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.12.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %53

Rüzgar Doğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-002.jpg

3 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-165.jpg

3, 4, 5, 6 ve 7 Aralık 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-168.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Algı Operasyonu Olabilir Mi?03 Aralık 2020 Perşembe 04:02
  • Refüjsüz yol tehlike saçıyor03 Aralık 2020 Perşembe 03:03
  • Bizim Medeniyetimiz…03 Aralık 2020 Perşembe 02:04
  • Lastikçilerin işleri yoğunlaştı03 Aralık 2020 Perşembe 01:05
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…02 Aralık 2020 Çarşamba 21:00
  • 20 yıllık asfaltın yenilenmesi bekleniyor02 Aralık 2020 Çarşamba 05:01
  • Tek Çare Dünyaca Eve Kapanmak02 Aralık 2020 Çarşamba 04:04
  • Büyükşehir’den Tablet desteği02 Aralık 2020 Çarşamba 03:03
  • Ülkemi Seviyorum02 Aralık 2020 Çarşamba 02:02
  • Sokak hayvanları unutulmuyor02 Aralık 2020 Çarşamba 01:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti