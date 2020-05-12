Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %53
Rüzgar Doğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
3, 4, 5, 6 ve 7 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.