Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.09.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 39 derece
En düşük hava sıcaklığı 20 derece
Nem en yüksek %40
Nem en düşük %9
Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu
3, 4, 5, 6 ve 7 Eylül 2020 Ankara hava durumu;
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