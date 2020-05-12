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Ankara hava durumu 3 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 39 derece

En düşük hava sıcaklığı 20 derece

Nem en yüksek %40

Nem en düşük %9

Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-3-eylul.jpg

3 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-088.jpg

3, 4, 5, 6 ve 7 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-089.jpg

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