Ankara hava durumu 3 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük 35
Rüzgar batı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu ve mevzi sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
3 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
3, 4, 5, 6 ve 7 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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