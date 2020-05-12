Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %61
Rüzgar Batı yönünden 5 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
3 Kasım, 4 Kasım, 5 Kasım, 6 Kasım, 7 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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