Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı -3 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %35
Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.