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Ankara hava durumu 3 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %35

Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-haa.jpg

3 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-238.jpg

3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-242.jpg

gazeteilksayfa.com

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