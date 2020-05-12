Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %69
Nem en düşük %30
Rüzgar Batı yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
3 Mayıs, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 6 Mayıs, 7 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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