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Ankara hava durumu 3 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %47

Rüzgar Doğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-025.jpg

3 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-192.jpg

3 Ocak, 4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak ve 7 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-195.jpg

gazeteilksayfa.com

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