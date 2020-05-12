Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 15 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %45
Rüzgar Güneydoğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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