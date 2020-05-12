  • BIST 1.521
  • Altın 423,244
  • Dolar 7,1608
  • Euro 8,6150
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara hava durumu 3 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %45

Rüzgar Güneydoğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-052.jpg

3 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-215.jpg

3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-220.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Risk sadece yazın değil, kışın da var!03 Şubat 2021 Çarşamba 06:06
  • Veteriner hekimler eşitlik istiyor "“BİZ HEKİM DEĞİL MİYİZ?"03 Şubat 2021 Çarşamba 05:05
  • Cibiliyet Olmadıktan Sonra Eğitim Ne Fayda!03 Şubat 2021 Çarşamba 04:04
  • Kuzine lezzeti bir başka03 Şubat 2021 Çarşamba 03:03
  • Yol Arkadaşı03 Şubat 2021 Çarşamba 02:02
  • Camilerde, ara sokaklarda, caddelerde, parklarda dip köşe temizlik03 Şubat 2021 Çarşamba 01:01
  • Zafer Onun Değil Bu Çadırındır!02 Şubat 2021 Salı 04:04
  • Berberler yanlış algıdan şikayetçi, "Bizden korkmayın"02 Şubat 2021 Salı 03:03
  • Cunta'nın karşısında bir iman eri: Muhsin Yazıcıoğlu02 Şubat 2021 Salı 02:02
  • Bazı emlakçıların yeni oyunu - Ev almak isteyenler dikkat!02 Şubat 2021 Salı 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti