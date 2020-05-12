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Ankara hava durumu 30 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 35 derece

En düşük hava sıcaklığı 19 derece

Nem en yüksek %39

Nem en düşük %10

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-30-agus.jpg

30 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-084.jpg

30, 31 Ağustos ve 1, 2, 3 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-085.jpg

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