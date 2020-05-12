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Ankara hava durumu 30 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.08.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.08.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 35 derece

En düşük hava sıcaklığı 21 derece

Nem en yüksek %80

Nem en düşük %18

Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

30 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu

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30 Ağustos, 31 Ağustos, 01 Eylül, 02 Eylül, 03 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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