  • BIST 1.112
  • Altın 501,810
  • Dolar 8,3093
  • Euro 9,7074
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Ankara hava durumu 30 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %69

Rüzgar Güney-Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-30-ekim.jpg

30 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-136.jpg

30, 31 Ekim ve 1, 2, 3 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-139.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Altındağ’da İlçe Başkanlığı Yarışı30 Ekim 2020 Cuma 05:05
  • Anne ve Babaya Saygılı Olmak30 Ekim 2020 Cuma 04:04
  • Havalar tekrar kirlendi30 Ekim 2020 Cuma 03:03
  • Sevgi Ama Nasıl?30 Ekim 2020 Cuma 02:02
  • Balıkçılar, sezondan bir hayli umutlu30 Ekim 2020 Cuma 01:01
  • 30 Ekim 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!29 Ekim 2020 Perşembe 16:32
  • FİFA dünya sıralaması 202029 Ekim 2020 Perşembe 10:12
  • Sona Yaklaşıldı - Başkent’in en büyük kültür ve kongre merkezi olacak29 Ekim 2020 Perşembe 05:05
  • Bu Bana Abartılı Geldi29 Ekim 2020 Perşembe 04:04
  • Ankaralı berberlere 10 üzerinde 1029 Ekim 2020 Perşembe 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti