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Ankara hava durumu 30 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %33

Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-30-eyll.jpg

30 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-109.jpg

30 Eylül ve 1, 2, 3, 4 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-111.jpg

gazeteilksayfa.com

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